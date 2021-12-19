Ёдгор Файзов больше не член верхней палаты парламента Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Бывшего главу Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Ёдгора Файзова лишили полномочий в верхней палате парламента Таджикистана. Такое решение было принято 17 декабря на заседании верхней палаты парламента республики под председательством Рустама Эмомали, передает «Азия Плюс».

Ёдгор Файзов в качестве председателя ГБАО являлся членом и заместителем председателя этой палаты парламента. После того как он ушел со своего поста главы области (5 ноября) его должны были по закону сместить и с этих должностей. Это обычная процедура.

Таким образом, Ёдгор Файзов больше не член верхней палаты парламента и не является заместителем спикера.

Файзов занял пост главы ГБАО 1 октября 2018 года. 5 ноября текущего года указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона он был освобожден от занимаемой должности.

На его место был назначен Алишер Мирзонабот. Он был заместителем председателя Госкомитета национальной безопасности до октября 2018 года, потом был назначен первым заместителем председателя ГБАО. А в прошлом году был мэром Хорога.

Отставка Ёдгора Файзова с должности главы ГБАО стала неожиданностью и вызвала широкий общественный резонанс, причем не только среди жителей области.

За то время, что он возглавлял область, Файзов проявил себя в нетипичном для таджикского чиновника и даже руководителя международной организации амплуа, так как всегда был доступен для журналистов и отвечал на любой поставленный вопрос сразу, не отсылая за официальным запросом. При этом цензура за ним тоже не наблюдалась. Не боялся высказывать свое мнение, критиковать как органы правопорядка, так и неформальных лидеров области.

Плюсы Файзова были в том, что он пользовался большим авторитетом, а это очень важно для региона.

Нынешний глава области, по наблюдению гражданского общества, таким авторитетом не обладает.

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