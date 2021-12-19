В России на шахте со 128 горняками внутри произошел пожар

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CentralAsia (CA) - В шахте им. Рубана в Кемеровской области, Россия произошел пожар, находящихся там горняков эвакуируют. Об этом РБК сообщили в компании «СУЭК-Кузбасс», которая владеет шахтой. Под землей находились 128 горнорабочих.

В Единой дежурной диспетчерской службе МЧС сообщили «Интерфаксу», что по предварительным данным пострадавших нет.

В АО «СУЭК-Кузбасс» отметили, что вентиляция в шахте работает. «Паники нет, народ организованно выходит на поверхность», — добавили там.

В компании предположили, что причиной стало возгорание пласта в результате самоперегревания. По ее данным, возгорание произошло не в забое, а в вентиляционном стволе заброшенной штольни.

«Переключили вентиляционную систему, система контроля безопасности незамедлительно дала сигнал и в соответствии с планами был задействован план ликвидации и вывода всех шахтеров на поверхность», — пояснили в «СУЭК-Кузбасс». Там отметили, что «как такового пламени» не было видно, о возгорании стало известно после срабатывания датчиков.

На месте находится генеральный директор «СУЭК-Кузбасс» Юрий Мешков, он лично руководит эвакуацией.

Около 18:30 мск «Интерфакс» со ссылкой на администрацию шахты сообщил, что все рабочие были выведены на поверхность, пострадавших, по предварительным данным, нет.

«На поверхность выведено 128 горняков, это все, кто был в шахте, несмотря на то, что номинально смена составляет 140 человек», - сказал собеседник агентства.

Шахта по добыче угля им. Рубана находится в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. В январе «СУЭК-Кузбасс» сообщала, что развитие шахты входит в число приоритетных направлений компании, за последние два года инвестиции в нее составили почти 6 млрд руб. «СУЭК-Кузбасс» принадлежит 27 шахт и разрезов.

Авария на шахте им. Рубана произошла менее чем через месяц после ЧП на другой шахте в регионе, «Листвяжной». В этот момент под землей находились 285 человек, вывести на поверхность удалось 239. Погибли 46 горнорабочих и пять спасателей. По предварительным данным прокуратуры, причиной стал взрыв метана.