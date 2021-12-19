Глава центра Гамалеи заявил о возможности ревакцинироваться «Спутником V» бесконечно

CentralAsia (CA) - Ревакцинироваться против коронавируса российским препаратом «Спутник V» можно бесконечное число раз. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Каждые полгода можно ревакцинироваться «Спутником». <…> Абсолютно четко вы сказали: бесконечное количество раз», — сообщил ученый в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».

Говоря о появлении новых вариантов коронавируса и обновлении вакцин, Гинцбург отметил, что для «Спутника V» сегодня нет никакой необходимости заменять вакцинный штамм.

«Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить. Технологии, которые мы используем, нам позволяют, действительно, очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель», — пояснил директор Центра имени Гамалеи.

Как сообщал Гинцбург ранее на этой неделе, последние исследования показывают, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от нового омикрон-штамма.