Власти Израиля сообщили о начале пятой волны коронавируса

CentralAsia (CA) - В Израиле на фоне распространения омикрон-штамма SARS-CoV-2 началась пятая волна коронавируса, заявил на пресс-конфкеренции премьер-министр страны Нафтали Беннет, передает Jerusalem Post.

«Омикрон уже в стране, от Кнессета до детских садов, и быстро распространяется», — сказал Беннет. По его словам, пока число зараженных этим штаммом не велико, но оно растет с каждым днем. «Можно сказать, что пятая волна началась», — добавил премьер.

Беннет напомнил, что Израиль стал первой страной, которая закрыла границы для иностранцев из-за омикрон-штамма. По его словам, это позволило выиграть время для борьбы с вирусом, но оно уже истекает.

Беннет сообщил, что в ближайшие дни правительство опубликует новые указания для населения. Власти Израиля ставят цель преодолеть очередную волную эпидемии при работающей экономике и без закрытия учебных заведений, добавил он. Премьер призвал граждан прививаться от коронавируса и вакцинировать своих детей.

Как передает телеканал i24news, по состоянию на 19 декабря в Израиле подтверждено 175 случаев заражения штаммом «омикрон».

В Израиле разрешена вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса, она стартовала в ноябре.

В конце ноября Беннет подписал распоряжение, которым разрешил «Шин-Бет» (общая служба безопасности Израиля, занимающаяся контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности) отслеживать геолокацию лиц, заболевших «омикроном». Это делается с целью прерывания цепочки заражения, заявили в канцелярии премьера.