Жертвами тайфуна Rai на Филиппинах стали более 200 человек

CentralAsia (CA) - Жертвами сильнейшего тайфуна Rai на Филиппинах стали 208 человек, пропавшими без вести считаются 52 человека, пострадали не менее 239 жителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Ранее, 19 декабря, местная газета Manila Bulletin сообщала о 169 погибших. Наибольшее число жертв было зафиксировано в регионе Центральные Висайи — там скончались 129 человек и пострадали более 100. В Западных Висайях погибли 22 человека. Остальные погибшие — в трех других регионах страны, уточняло издание.

Губернатор провинции на острове Бохол Артур Яп сообщал, что в наиболее пострадавшие районы были отправлены военные, полицейские, сотрудники береговой охраны и пожарные. Корабль военно-морских сил Филиппин с гуманитарной помощью отправился в Бохол.

Представитель президента Филиппин Карло Ногралес сообщил, что более 332 тыс. человек были эвакуированы до приближения тайфуна, 15 тыс. из них попали в эвакуационные центры.

Rai прошел по центральным Филиппинам, после чего немного ослаб, в пятницу порывы ветра в радиусе действия тайфуна достигали максимальной скорости в 205 км/ч.

Тайфун Rai cформировался в западной части Тихого океана. Власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тыс. жителей до удара стихии, передавал Reuters.

Около 20 штормов и тайфунов обрушивается на Филиппины ежегодно. Архипелаг расположен в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, в котором находится большинство вулканов на Земле и где происходит множество стихийных бедствий.