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За сутки в Монголии выявлено 125 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 388 тыс. 304.

Из новых случаев 85 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 37 были выявлены в регионах страны, и 3 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 862 пациентов находятся в легком, 1 тыс. 128 — в тяжелом, 265 — в критическом и 36 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончались 2 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 972.

Коронавирус в Монголии
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