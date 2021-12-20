Эрдоган объяснил рекордное падение лиры

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что снизит инфляцию в стране, передает Reuters.

Эрдоган заявил, что политика, которая привела к краху лиры в стране, была частью успешной «войны за экономическую независимость» и власти намерены решительно пресекать действия сил, пытающихся подорвать экономическую стабильность страны с помощью финансовых манипуляций.

Afrikalı Gençlerle Buluşma https://t.co/fXD6Uygq8g — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 19, 2021

«Рано или поздно, точно так же, как мы снизили инфляцию до 4%, когда я пришел к власти, мы снова снизим ее. Но я не позволю, чтобы мои граждане, мой народ были раздавлены процентными ставками», - сказал Эрдоган на встрече с обучающимися в Турции студентами из африканских стран, трансляция которой велась в его Twitter.

Из-за опасений инфляционной спирали лира потеряла 55% своей стоимости в этом году и 37% за последние 30 дней. Сообщается, что годовая инфляция в Турции упала примерно до 4% в 2011 году, когда Эрдоган был премьер-министром. Она растет с 2017 года и в ноябре подскочила на 3,5% в месячном исчислении и на 21,3% в годовом, что является максимальным за последние три года показателем инфляции.

Как отметили в Reuters, граждане заявили, что объявленное Эрдоганом в четверг повышение минимальной заработной платы на 50%, которое, как ожидается, повысит инфляцию потребительских цен на 3,5-10 процентных пунктов, будет недостаточным.

В агентстве отмечают, что, несмотря на то, что Эрдоган заявил, что снижение инфляции увеличит экспорт, занятость, инвестиции и экономический рост, большинство экономистов называют его решения безрассудными и прогнозируют, что инфляция в Турции превысит 30% в следующем году.

Турецкая лира продолжает падение - она подешевела в пятницу еще на 2,5% и преодолела отметку в 16 лир за доллар после снижения ставки центробанком.