В ряде регионов Узбекистана прошли пыльные бури (видео)

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространились видео, как 19 декабря на некоторые районы Самаркандской и Кашкадарьинской областей обрушились пыльные бури.

На одном из видеороликов новогодняя елка в центре Самарканда согнулась из-за пыльной бури.

Главное управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана подтвердило наличие сильных ветров и пыльных бурь в двух регионах.

По данным ведомства, в Самарканде пыльная буря уже прекратилась и продолжается в Кашкадарьинской области.

Главное управление безопасности дорожного движения предупредило водителей Кашкадарьи об осторожности на дорогах.

4 ноября в ряде регионов Узбекистана наблюдалась сильная пыльная буря. Вечером с 21:00 до 23:00 в Ташкенте количество пыли превысило норму в 30 раз, и столица заняла первое место в рейтинге самых загрязненных городов мира.