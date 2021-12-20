Алексей Цой освобожден от должности главы Минздрава Казахстана

Алексей Цой

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Алексея Цоя от должности министра здравоохранения, сообщает Акорда.

«Указом главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Алексей Цой был назначен министром здравоохранения 25 июня 2020 года. Елжан Биртанов, проходивший тогда лечение от коронавируса, был освобожден от должности министра. С 22 июня 2020 года Алексей Цой занимал должность первого вице-министра здравоохранения и исполнял обязанности министра. С февраля 2019 года Цой руководил Медицинским центром Управления делами президента.

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