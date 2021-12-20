В Ташкенте дворники устроили протест из-за задержки зарплаты (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 9:53, 20 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В узбекском сегменте социальных сетей распространилось видео, на котором запечатлено скопление в одном из районов Ташкенте сотрудников отделения благоустройства возле здания районной администрации.
На видео слышно, как сотрудники районного отделения благоустройства выражают свое недовольство относительно уменьшения и задержки зарплат.
«Ранее из зарплаты удержали 300 тысяч сумов ($27,56). Аванса нет, праздничных выплат нет. Они знают, как использовать наш труд, но о зарплате забыли. У нас нет комнат, где мы могли бы переодеться. Все презирают нас. В туалет не пускают, в столовой не дадут чашку чая», – сказала одна из сотрудниц Чиланзарского районного отделения благоустройства.
Позже глава (хоким) Чиланзарского района города Ташкента Шавкат Мавлонов встретился с недовольными сотрудниками отделения благоустройства.
В пресс-службе районной администрации сообщили, что зарплаты были выплачены. Кроме того, глава района поручил обеспечить работников транспортом, пересчитать зарплату по третьему разряду и выработать предложения по поощрению работников.