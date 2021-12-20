экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте дворники устроили протест из-за задержки зарплаты (видео)

CentralAsia (UZ) -  В узбекском сегменте социальных сетей распространилось видео, на котором запечатлено скопление в одном из районов Ташкенте сотрудников отделения благоустройства возле здания районной администрации.

На видео слышно, как сотрудники районного отделения благоустройства выражают свое недовольство относительно уменьшения и задержки зарплат.

«Ранее из зарплаты удержали 300 тысяч сумов ($27,56). Аванса нет, праздничных выплат нет. Они знают, как использовать наш труд, но о зарплате забыли. У нас нет комнат, где мы могли бы переодеться. Все презирают нас. В туалет не пускают, в столовой не дадут чашку чая», – сказала одна из сотрудниц Чиланзарского районного отделения благоустройства.

Позже глава (хоким) Чиланзарского района города Ташкента Шавкат Мавлонов встретился с недовольными сотрудниками отделения благоустройства.

В пресс-службе районной администрации сообщили, что зарплаты были выплачены. Кроме того, глава района поручил обеспечить работников транспортом, пересчитать зарплату по третьему разряду и выработать предложения по поощрению работников.

print
  • Ёдгор Файзов больше не член верхней палаты парламента Таджикистана
  • Эрдоган объяснил рекордное падение лиры
  • Глава центра Гамалеи заявил о возможности ревакцинироваться «Спутником V» бесконечно


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com