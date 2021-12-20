Британские ученые описали ранее неизвестный признак рака поджелудочной железы

CentralAsia (CA) - Британские ученые описали ранее неизвестный признак рака поджелудочной железы, который считается одним из самых смертельных видов онкологических заболеваний. Об этом говорится в статье Daily Express.

Врачам хорошо известны самые распространенные симптомы рака поджелудочной железы: боли в животе, которые отдаются в спину, отсутствие аппетита и внезапная потеря веса. Но некоторые пациенты сообщают о том, что испытывали щекочущее ощущение под ребрами.

По информации New Scientist, рак поджелудочной железы самый смертельно опасный среди наиболее распространенных видов рака, поскольку 95% людей, у кого его диагностировали, умирают в течение пяти лет.

Другими словами, опухоль с большей вероятностью выработает устойчивость к препаратам, что снизит шансы на удачное лечение.

В одной из статей в журнале BMJ описывается случай пациентки по имени Рейчел. Она обратилась к лечащему врачу из-за боли под ребрами, которую списала на растяжение.

«За два года до обнаружения рака Рейчел обратилась к врачу по поводу боли в левом боку под ребром. Сама она объяснила боль растяжением после интенсивной работы в саду. Боль нарастала, и через четыре месяца Рейчел вновь обратилась к врачу.

В этот раз после тщательного осмотра, который также включал пальпацию, а также прослушивание сердца и легких, женщине рекомендовали обратиться к кардиологу. Эффекта это не принесло.

Врач направил Рейчел к специалисту, который провел эндоскопию и сделал снимок, но рака не заподозрил.

Сначала он предположил грыжу пищевого отверстия, но после повторного изучения снимков пришел к выводу, что у пациентки опухоль посередине поджелудочной железы и вторая - в печени», - пишут авторы статьи.

Из-за расположения органа симптомы часто проявляются в области под ребрами. Хотя Рейчел говорила о боли, другие, по информации Health Talk, рассказывают о «щекочущих» или «пульсирующих» ощущениях.

По данным The Pancreas Foundation, небольшую долю случаев рака поджелудочной железы называют раком островковых клеток.

В этом случае поджелудочная железа вырабатывает слишком много инсулина, что ведет к низкому уровню сахара в крови. Как следствие, пациенты могут испытывать озноб, мышечные спазмы и диарею.

Занятия спортом не только снизят риск определенных форм этого заболевания, но и замедлят темпы развития раковых клеток.

Хотя никакие продукты питания не смогут защитить полностью, многие обладают характеристиками, которые помогут в случае заболевания. Продукты с содержанием полифенолов особенно хорошо борются с воспалением, одним из отличительных признаков рака.

Другие вещества, например, антоцианы — их можно найти в ягодах, — сократят биомаркеры некоторых типов рака.