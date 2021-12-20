В Петербурге неизвестные ранили ножом мигранта из Узбекистана: пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии

CentralAsia (UZ) - 18 декабря с овощной базы, расположенной во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на Софийской улице, на пульт диспетчерской службы скорой помощи поступил вызов о том, что на территории предприятия происходит поножовщина.

По приезде медицинские работники обнаружили двадцатитрехлетнего парня, оказавшегося мигрантом из Узбекистана, в тяжелом состоянии, с ножевыми ранениями.

Он был срочно госпитализирован в шоковую хирургию НИИ Скорой помощи. У пострадавшего были диагностированы сотрясение головного мозга, гемоторакс и проникающие колото-резаные ранения живота и грудной клетки.

Момент совершения преступления, к сожалению, не был снят камерами видеонаблюдения овощной базы. На данный момент правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного производства, сообщают российские СМИ.