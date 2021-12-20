экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Стало известно, почему Алексей Цой покинул должность главы Минздрава Казахстана

CentralAsia (KZ) -  В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, почему Алексей Цой был освобожден от должности министра, передает Tengrinews.kz.

«Алексей Владимирович ушел по собственному желанию в связи с переходом на другую службу», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пока уточняется, кто будет исполнять обязанности министра.

Отмечается, что в Министерстве здравоохранения пять вице-министров – Марат Шоранов, Жандос Буркитбаев, Асем Нусупова, Ажар Гиният и Ерлан Киясов.

Утром 20 декабря указом главы государства Касым-Жомарта Токаева Алексей Цой был освобожден от должности министра здравоохранения.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Власти Израиля сообщили о начале пятой волны коронавируса
  • Диетолог перечислила снижающие холестерин продукты
  • Ламы, лидеры и миряне: история буддистов монгольских народностей в России


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com