Стало известно, почему Алексей Цой покинул должность главы Минздрава Казахстана

CentralAsia (KZ) - В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, почему Алексей Цой был освобожден от должности министра, передает Tengrinews.kz.

«Алексей Владимирович ушел по собственному желанию в связи с переходом на другую службу», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пока уточняется, кто будет исполнять обязанности министра.

Отмечается, что в Министерстве здравоохранения пять вице-министров – Марат Шоранов, Жандос Буркитбаев, Асем Нусупова, Ажар Гиният и Ерлан Киясов.

Утром 20 декабря указом главы государства Касым-Жомарта Токаева Алексей Цой был освобожден от должности министра здравоохранения.

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