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В Казахстане за сутки выявлено 379 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 379 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область – 80;

- город Нур-Султан – 66;

- Северо-Казахстанская область – 64;

- Павлодарская область – 51;

- Акмолинская область – 38;

- город Алматы – 30;

- Костанайская область – 16;

- Восточно-Казахстанская область – 10;

- Западно-Казахстанская область – 5;

- Атырауская область – 5;

- Алматинская область – 4;

- Жамбылская область – 4;

- Мангистауская область – 3;

- город Шымкент – 1;

- Актюбинская область – 1;

- Кызылординская область – 1.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 983 тыс. 294 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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