Поставщик услуг телемедицины Монголии получил награду Best Pitch Award. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Медицинские онлайн-услуги для огромной страны!

На заключительном мероприятии, состоявшемся в сентябре, каждая из четырех компаний, участвовавших в программе, рассказала о последнем состоянии своего бизнеса, а инвесторы и эксперты оценили презентации.

Среди компаний победителем премии Best Pitch Award с точки зрения степени вклада в проблему пандемии COVID-19 и потенциала будущего роста стала компания ASAP Care LLC, которая разрабатывает мобильное приложение для телемедицины Clinica.

Компания была основана в июне 2020 года с шестью сотрудниками и в настоящее время имеет партнерские отношения с 41 врачом и 19 медицинскими учреждениями, предлагая телемедицинские услуги через приложение. В Монголии, располагающей обширной территорией, оказание медицинской помощи в сельской местности является социальной проблемой. Телемедицина становится все более важной услугой в свете пандемии COVID-19.

«Я видел, что ASAP Care неуклонно прилагает усилия для обеспечения безопасной телемедицины. Неравенство медицинских возможностей — проблема не только в Монголии, но и в США. У меня очень большие надежды на их экспансию за границу в будущем». Об этом заявил Цзян Аки из World Innovation Lab (расположенная в США), которая обеспечивает инвестиции и поддержку бизнеса венчурным компаниям с акцентом на Японию и США.

Кроме того, Икеда Шо из Global Brain Corporation, которая занимается инвестиционной и управленческой поддержкой перспективных венчурных компаний в Азии, сказал: «Я чувствовал, что четыре компании в группе обладают большим потенциалом, и я призываю их разработать стратегия глобального роста, а не только в Монголии. Поскольку в Японии есть аналогичные бизнес-примеры, я хотел бы, чтобы они сотрудничали с иностранными инвесторами и включали различные точки зрения».

ASAP Care была награждена призом и индивидуальным билетом на онлайн-встречу с World Innovation Lab и Global Brain, что поддержит ее дальнейший рост.

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