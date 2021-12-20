Монгольский народ хорошо разбирается в математике и имеет высокий IQ, - японский специалист

CentralAsia (MNG) - Поддержка развития предпринимательства в Монголии, стране, стремящейся стать цифровой нацией

Хотя Монголия, страна нескончаемых лугов, может иметь деревенский образ, где многие люди все еще ведут пастушеский образ жизни, на самом деле интернет-среда в городских районах быстро улучшается, и уровень проникновения мобильных телефонов превысил 100%. Правительство Монголии продвигает себя как цифровую нацию, уделяя особое внимание оцифровке государственных услуг за счет использования мобильных приложений и поддержки стартапов. Предпринимательство очень процветает в сфере информационных технологий.

JICA поддерживает стартапы в Монголии, которые стремятся решить проблемы, возникшие во время пандемии COVID-19, с помощью ИТ. В сентябре прошел питч-мероприятие, на котором предприниматели соревновались друг с другом, чтобы представить свои идеи.

Программы поддержки стартапов

Монголия быстро оцифровывается, но прошло всего около 30 лет с тех пор, как в 1990 году страна перешла от социалистической системы к рыночной экономике. У нее очень мало примеров для подражания в отрасли, и в действительности не хватает инвестиций венчурных капиталистов и частных лиц. Многие стартапы испытывают трудности с привлечением капитала.

Для решения таких проблем JICA в сотрудничестве с MobiCom Corporation LLC, крупной телекоммуникационной компанией в Монголии и дочерней компанией KDDI Corporation, и Монголо-японским центром развития человеческих ресурсов, инициировали программу «“MonJa Startup Accelerator Program». Эта шестимесячная программа включает в себя налаживание контактов с зарубежными инвесторами и финансирование поддержки расширения бизнеса с целью развития стартапов путем проведения лекций о росте бизнеса, советов наставников и возможностей налаживания контактов.

Сотрудничество с различными партнерами для поддержки устойчивого промышленного развития Монголии

Помимо MonJa, JICA сотрудничает с Управлением по коммуникациям и информационным технологиям Монголии и городом Улан-Батор в усилиях по развитию экосистемы путем укрепления сети крупных корпораций, исследовательских институтов, государственных агентств и органов образования. Это приводит к ускорению внедрения инноваций в Монголии.

JICA также занимается развитием инженерных кадров в Монголии, а в последние годы активизировало сотрудничество в области информационных технологий с целью продвижения цифровой нации, установленной правительством Монголии. Мы планируем проводить исследования для продвижения безопасной цифровой экономики и разрабатывать проекты по привлечению специалистов по кибербезопасности к созданию основы цифровой нации.

JICA также будет проводить бизнес-семинары для поощрения японских ИТ-компаний к выходу на рынок Монголии и продвижения оффшорных разработок (аутсорсинг информационных систем и разработки программного обеспечения за рубежом). Бизнес-конкурсы, объединяющие основные технологические компоненты искусственного интеллекта (ИИ), а именно глубокое обучение и производство (инженерия), также будут проводиться в сотрудничестве с техническими колледжами японского типа в Монголии.

Что касается будущих инициатив, КОИЗУМИ Тайга, отвечающая за поддержку стартапов в офисе JICA в Монголии, объясняет следующее.

«Согласно опросу, монгольский народ хорошо разбирается в математике, ежегодно выдает медалистов на Международной математической олимпиаде и имеет высокий IQ, поэтому я чувствую, что есть потенциал для талантов в области информационных технологий. Однако, поскольку работающее население невелико, а размер рынка не обязательно велик, ИТ-отрасль нуждается в укреплении, чтобы способствовать зарубежной экспансии. С другой стороны, многие стартапы изо всех сил пытаются привлечь капитал и не могут выйти за границу, поэтому я надеюсь, что JICA может внести свой вклад в развитие ИТ-индустрии, выступая в качестве связующего звена между глобальными рынками и зарубежными инвесторами. В будущем, помимо поддержки самих стартапов, мы также хотели бы работать над созданием экосистемы с участием множества заинтересованных сторон».

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