За сутки в Узбекистане выявлено 194 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) - В воскресенье,19 декабря, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 197 268. В течение прошедших суток зафиксированы 194 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего новых инфицированных COVID-19 выявлено в столице (69), Ташкентской (45), Самаркандской (17) и Бухарской (15) областях.

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1 461 летальный исход).

За день выздоровели 135 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 194 052).

На лечении находятся 1 755 больных COVID-19.