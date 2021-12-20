За сутки в Узбекистане выявлено 194 новых больных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:03, 20 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В воскресенье,19 декабря, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 197 268. В течение прошедших суток зафиксированы 194 новых случая, сообщает Минздрав РУз.
Больше всего новых инфицированных COVID-19 выявлено в столице (69), Ташкентской (45), Самаркандской (17) и Бухарской (15) областях.
Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1 461 летальный исход).
За день выздоровели 135 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 194 052).
На лечении находятся 1 755 больных COVID-19.