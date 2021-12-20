UzAuto не будет принимать заявки от покупателей на некоторые виды автомобилей из-за сбоя в поставке

CentralAsia (UZ) - Автомобильная компания UzAuto перестанет принимать заявки на покупку Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti из-за сбоя поставок запчастей, сообщили в пресс-службе компании.

Приостановить прием заявок планируется с 20 декабря по 1 февраля 2022 года. Согласно сообщению, компания сосредоточится на производстве уже предзаказанных машин.

«Компания UzAuto Motors обращается к вам в очень непростой момент. Мы все знаем, что логистические проблемы в портах и на железнодорожных маршрутах (контейнеры опаздывают до шести месяцев), а также перебои с поставками полупроводников во всем мире привели к затяжному кризису в мировой автомобильной промышленности. К сожалению, наша компания не стала исключением», — отмечается в заявлении.

Ранее UzAuto Motors сообщила о продлении поставок автомобилей для покупателей, ожидающих поставку ноябре-декабре 2021 года. Данные меры были применены из-за мирового дефицита полупроводников.