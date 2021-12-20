В Монголии более 26% населения получили бустерную прививку

CentralAsia (MNG) - В Монголии, где привито почти 70% населения, бустерную дозу для всего взрослого населения разрешили в августе. По состоянию на середину декабря в этой стране более 26% населения уже получили третью прививку.

Сегодня по всей стране лечение от коронавирусной инфекции проходят в общей сложности 6492 человека. За неделю количество госпитализированных от COVID-19 уменьшилось на 2319 человек.

По данным Минздрава Монголии на 20 декабря, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 млн 264 тыс. 437 человек (69,6% населения страны), вторую дозу – 2 млн 160 тыс. 217 человек (66,4% населения страны), третью дозу - 850 тыс. 958 человек (26,1% населения страны).

Коронавирус в Монголии

Карта распространения