Корабль «Союз МС-20» с японскими туристами приземлился в Казахстане. Видео

CentralAsia (CA) - Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-20», на борту которого находятся японский миллиардер Юсаку Маэдзава, его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано и космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин, совершил посадку в степи Казахстана. Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».

Корабль приземлился в 148 км к юго-востоку от казахского города Жезказгана.

«Все операции по спуску с орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее», — сказано в сообщении.

«Союз МС-20» с космическими туристами запустили с космодрома Байконур 8 декабря. Тогда же он пристыковался к Международной космической станции (МКС). Туристы провели на орбите 12 суток. Перед полетом Маэдзава и Хирано на протяжении трех месяцев проходили подготовку на базе Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке.

Корабль отстыковался от МКС в 2:50 по московскому времени 20 декабря. К 5:18 мск он включил двигатели на торможение и начал сход с орбиты.

В 1998 году Маэдзава стал основателем крупнейшего японского онлайн-магазин одежды Zozotown. В сентябре 2019 года он принял решение продать большую часть принадлежавшей ему доли Yahoo Japan, ее оценили в $2,3 млрд. Маэдзава занимает 30-е место в рейтинге богатейших японцев на 2021 год, а также 1664-е место в глобальном рейтинге Forbes.