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В Узбекистане ввели ограничения на проведение новогодних утренников в школах

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на празднование Нового года в школах накладываются некоторые ограничения, чтобы обеспечить безопасность детей и предотвратить скопления людей. Запрещено проводить утренники и наряжать елку внутри школ.

Согласно решению заседания Республиканской специальной комиссии и соответствующему приказу Министерства народного образования Узбекистана в текущем году запрещается планировать и проводить новогодние мероприятия на территории образовательных учреждений.

Министерство запретило в общеобразовательных школах: - планирование и проведение любых мероприятий, связанных с празднованием Нового года с участием старшеклассников; проведение различных незаконных сборов денег с родителей с целью проведения мероприятий, связанных с праздником; украшение школьного холла и учебных классов искусственной елью и электрическим освещением (кроме различных украшений, сделанных учениками вручную).

В виде исключения ученикам начальных классов разрешается проводить праздничные мероприятия в своих классах, не прерывая уроков, и украшать новогоднюю елку во дворе школы, в соответствии с правилами карантина с участием классного руководителя и родителей.

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