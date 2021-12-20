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В Ташкенте загорелся пассажирский автобус

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 20 декабря загорелся автобус Mercedes-Benz маршрута №125 «Урикзор-Домбрабад».

По данным МЧС Узбекистана, инцидент произошел примерно в 7:50 на улице Фархадской в Учтепинском районе Ташкента.

Отмечается, что огнем был охвачен моторный отсек автобуса. На место происшествия прибыли две пожарно-спасательные бригады. Пламя огня удалось потушить через четыре минуты.

В ходе инцидента никто не пострадал.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину пожара и размер нанесенного материального ущерба.

Ранее один из пассажирских автобусов также загорелся в Ташкенте. Это случилось в микрорайоне "Дустлик-1" Янгихаётского района. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

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