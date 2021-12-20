Весной Узбекистан начнет работы по трансафганской железной дороге

CentralAsia (UZ) - Узбекистан начнет работы по трансафганской железной дороге весной 2022 года, сообщили местные СМИ.

Как отмечается, соответствующее обещание Амир-Хану Муттаки, и.о. главы МИД «Талибана», в Исламабаде дал Илхом Махкамов, министр транспорта Узбекистана. Кроме того, Ташкент намерен обучать афганских специалистов для работ на железнодорожных путях.

Узбекская делегация, с которую вошел и спецпредставитель Исматулла Иргашев, пригласила Муттаки посетить с визитом Ташкент. И.о. главы МИД «Талибана» приглашение принял.

По оценкам узбекской стороны, реализация проекта по строительству железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» позволит значительно сократить сроки доставки товаров в Центральную Азию, СНГ и Европу.

При полной реализации проекта перевозка грузов из Пакистана в Узбекистан займет не 35, а 3-5 дней, а стоимость перевозки одного 20-футового контейнера может быть снижена почти в три раза, отметил он. При этом, по прогнозам, объем грузоперевозок по этому маршруту может составить 10 млн тонн.