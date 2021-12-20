Никаких ограничений на празднование Нового года в школах нет - Минобразования РУз

CentralAsia (UZ) - Министерство народного образования Узбекистана 20 декабря опубликовало дополнительный комментарий к своему предыдущему информационному сообщению о запрете на празднование Нового года в общеобразовательных школах.

«Сообщаем Вам, что было неправильно истолковано письмо Министерство народного образования общеобразовательным школам относительно планирования и проведения новогодних праздников. Доводим до вашего сведения, что никаких ограничений на празднование Нового года на территориях общеобразовательных школ нет»,- говорится в комментарии министерства.

При этом в целях предотвращение сбора денег в школах и недовольства родителей отмечать Новогодний праздник в ресторанах, кафе и других заведениях общепита не рекомендуется.

Сообщается также, что запреты, связанные с организацией различных корпоративных праздников и развлекательных мероприятий Республиканской специальной комиссией, распространены на министерства, ведомства и другие государственные органы.

Ранее в заявлении Министерстве народного образования Узбекистана говорилось о том, специальными приказами запрещено проводить утренники и наряжать елку внутри школ ради обеспечения безопасности детей и предотвращения скопления людей.