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В Узбекистане в результате взрыва газа в столовой пострадали 10 человек

CentralAsia (UZ) -  19 декабря в результате взрыва газа на кухне столовой «Лаззат» в Акдарьинском районе Самаркандской области пострадали 10 человек. Пострадавшие доставлены в районную больницу.

По данным МЧС РУз, на кухне столовой «Лаззат» было 2 баллона с пропаном, один из которых взорвался. В этот момент в столовой находились посетители.

В результате взрыва на кухне площадью около 40 квадратных метров сгорел потолок и мебель.

«Пожарно-спасательная бригада прибыла на место происшествия в 14:23, блокировала пожар в 14:29 и потушила его в 14:54. На место происшествия были вызваны сотрудники областных и районных отделений по чрезвычайным ситуациям, правоохранительных органов, прокуратуры, медицинской и газовой служб, а также 2 пожарно-спасательные бригады», - отмечается в сообщении.

По факту происшествия начато предварительное расследование.

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