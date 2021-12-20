Узбекистан предложил создать «зеленый коридор» Центральная Азия – Индия

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов предложил создать «зеленый коридор» для развития взаимного товарооборота между странами Центральной Азии и Индии, сообщает МИД РУз.

Предложение было озвучено на третьем заседании глав МИД Диалога «Индия - Центральная Азия» накануне, 19 декабря, в Нью-Дели, говорится в информации пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

Камилов отметил важность более полного раскрытия потенциала взаимодействия в формате «Индия – Центральная Азия» посредством формирования устойчивых торгово-экономических и транспортно-коммуникационных связей, создания «зеленого коридора» для взаимного доступа продукции на рынки Индии и стран Центральной Азии, создания платформы IT-специалистов.

В сообщении отмечается, что участники встречи также обменялись мнениями о глобальных и региональных процессах, в частности о ситуации в Афганистане и привлечении мирового сообщества для устранения гуманитарных проблем в этой стране.

По итогам встречи, было принято Совместное заявление о результатах третьего заседания Диалога Индии и Центральной Азии.