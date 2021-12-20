Национальное информационное агентство Узбекистана присоединилось к медиаплатформе «Тюркский мир»

CentralAsia (UZ) - Национальное информационное агентство Узбекистана «УзА» присоединилось к проекту «Тюркский мир» (www.turkic.world) – медиаплатформе, объединяющей новости тюркоязычных государств.

Отныне информационные сообщения на платформе Turkic. World будут публиковаться не только на азербайджанском, турецком, кыргызском, русском, английском, туркменском, казахском, но и на узбекском языке.

Национальное информационное агентство Узбекистана «УзА» является государственным информационным агентством страны.

«УзА» более 100 лет распространяет информацию о политике, экономике, образовании, здравоохранении, спорте, культуре и других сферах жизни общества.

Информация УзА распространяется на узбекском, русском, английском, французском, немецком, испанском, арабском, казахском и китайском языках.

24 мая этого года в Баку состоялась презентация уникальной цифровой платформы "Тюркский мир" – www.turkic.world.