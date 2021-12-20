В Москве состоялся первый Фестиваль риса имени селекционера из Узбекистана Николая Кима

CentralAsia (UZ) - В Московском государственном университете пищевых производств (МГУПП) состоялся первый Фестиваль риса имени Николая Кима «2021 – Плов», сообщает ИА «Дунё».

Николай Ким – селекционер, посвятивший всю свою жизнь созданию и внедрению в Хорезмской области технологий выращивания лучших сортов риса в промышленном масштабе. Одним из важнейших результатов его работы по развитию рисоводства и селекции является максимальная урожайность с гектара и популяризация всемирно известного сегодня сорта риса «Лазер».

На мероприятии с приветственной речью выступили ректор университета МГУПП Михаил Балыхин и правнучка селекционера сорта риса «Лазер» Ирина Ким.

В программу фестиваля вошел концерт с участием фольклорных коллективов России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Индии и Южной Кореи.

Для гостей и участников фестиваля был организован прием с подачей праздничного плова, приготовленного поварами из Узбекистана.

"Сегодня мы провели первый Фестиваль риса имени Николая Кима. Темой фестиваля стал плов, так как он является блюдом, объединяющим многие государства, многие национальные кухни, многие народы. Мы надеемся, что Фестиваль риса в будущем станет одной из важных площадок для международного сотрудничества и развития международных отношений", - отметила Ирина Ким.

Организаторами мероприятия выступили представители корейской и узбекской диаспор в Москве, а его участниками стали члены правительства российской столицы, дипломатического корпуса, активисты корейской национально-культурной автономии, руководство МГУПП.