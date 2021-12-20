Жители Афганистана выстроились в очереди за документами на выезд из страны

CentralAsia (CA) - Боевики движения «Талибан», которые захватили власть в августе, возобновили выдачу проездных документов в Афганистане, передает Deccan Herald.

В столице Афганистана Кабуле возле паспортного стола образовались очереди, которые жители начали занимать еще с ночи. Как сообщается, выдача паспортов и разрешений на выезд из страны была прекращена в августе. Сейчас же у людей появится возможность уехать из Афганистана на фоне гуманитарного кризиса.

Как отмечается, за последние четыре десятилетия более шести миллионов афганцев покинули страну, спасаясь от войны и экономических кризисов, большинство из них живут в соседних Иране и Пакистане.

60-летний Мохаммед Осман Акбари рассказал, что пытается добраться до Пакистана, потому что больницы в Афганистане не смогли завершить его операцию на сердце.

«Медики вставили пружины в мое сердце. Их нужно удалить, а здесь это невозможно», - сказал он, имея в виду стентирование сердца.

Сообщается, что на обочине дороги также стояли машины скорой помощи с людьми, которые не могут самостоятельно стоять в очереди.

«У пациента проблемы с сердцем. Заявитель должен был присутствовать, чтобы удостовериться в том, что паспорт выдан», - пояснил водитель скорой помощи Муслим Фахри, имея в виду 43-летнего мужчину, лежащего на носилках.

Выдача паспортов и разрешение людям уезжать в условиях гуманитарного кризиса, который ООН назвала «лавиной голода», рассматривается как проверка приверженности талибов международному сообществу.