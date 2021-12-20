Исламские страны пообещали выделить средства на помощь Афганистану

CentralAsia (CA) - В Пакистане состоялась конференция мусульманских стран, пообещавших финансовую помощь для предотвращения экономического хаоса в Афганистане, передает DW.

Делегаты Организации исламского сотрудничества (ОИС) из 57 стран собрались на специальную сессию в столице Пакистана Исламабаде, чтобы создать гуманитарный фонд для Афганистана.

Конференция, за которой наблюдали представители ООН, США, ЕС и Японии, стала крупнейшим международным саммитом по Афганистану, с тех пор как представители «Талибана» свергли поддерживаемое США афганское правительство в августе. В ОИС пообещали «разблокировать финансовые и банковские каналы для возобновления ликвидности и потока финансовой и гуманитарной помощи».

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши объявил о создании фонда развития и заявил, что он будет создан под эгидой Исламского банка развития, хотя неясно, сколько средств будет содержаться в фонде, и встреча не дала официального признания правительству талибов.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан предупредил, что миллионы людей могут умереть от голода, а страну может охватить хаос, если ситуация не будет решена в срочном порядке. Он призвал США «отсоединить» помощь афганскому народу от правительства талибов, и предположил, что западные идеалы прав человека могут не соответствовать реальности на местах, и подчеркнул: «Представление каждого общества о правах человека разное».

Ранее для борьбы с гуманитарным кризисом в Афганистане Всемирный банк, который управляет фондом реконструкции Афганистана, заявил о выделении структурам ООН 280 млн долларов для оказания гуманитарной помощи афганскому народу.

ООН неоднократно предупреждала, что экономика Афганистана находится на грани коллапса, который угрожает увеличением кризиса беженцев и приведет к острой нехватке продовольствия в стране. Сообщалось, что западные страны планируют денежные авиаперевозки в Афганистан, избегая при этом финансирования правительства «Талибана».

Исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд попросил о международной помощи и доступе к средствам в размере около 10 млрд долларов.