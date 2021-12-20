В Таджикистане начнут выдавать QR-коды о вакцинации против COVID-19

CentralAsia (TJ) - Минздрав Таджикистана получил оборудование для запуска системы QR - код и в ближайшие дни в стране начнут выдавать QR-коды на основании вакцинации, сообщил «Азия-Плюс» начальник управления эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и скорой помощи Минздрава РТ Навруз Джафаров.

Внедрена эта система в Таджикистане будет при поддержке Всемирного банка. «Оборудование уже получили, идет установка. Надеемся, что в ближайшие дни система заработает и будет у нас QR-код, который будет выдаваться на основании предоставления сертификата о вакцинации», - сказал Джафаров.

Пока все лаборатории в стране, где делают ПЦР-тесты на коронавирус и которые включены в портал «Путешествую без Covid-19», работают по прежней системе и выдают QR-коды на основании результата тестирования, который действует 48 часов.

Все данные по этим кодам будут переведены в базу новой системы и после QR-коды будут выдаваться уже только на основании вакцинации, пояснил Навруз Джафаров.

Сертификаты о вакцинации, выданные в Таджикистане, иногда не признаются в России.

В редакцию «Азия-Плюс» на днях обратилась женщина, которая со своей семьёй прилетела в Челябинск.

«У нас у всех есть вакцинация и сертификат, который мы получили в Таджикистане. Но тут сертификат не признают, так как в нем нет QR кода для проверки. Нам не разрешают посетить даже самый простой торговый комплекс. На входе стоят охранники с аппаратом сканирования и проверяют на наличие вакцинации и его подлинность, так как некоторые уже придумали входить с документом другого человека», - пишет женщина.

Однако, по словам Джафарова, это незаконно.

«Россия должна признавать сертификаты о вакцинации у граждан Таджикистана, потому что есть соответствующие соглашения в рамках СНГ - Минская конвенция и Кишинёвская конвекция.

Что нужно взять с собой в Россию?

В настоящее время от таджикистанцев, вылетающих в Россию, требуется заграничный паспорт и результаты отрицательного ПЦР-теста на коронавирус в виде QR-кода, введенного в приложение «Путешествую без COVID-19». Без данного приложения, установленного на ваш смартфон, вылететь в Россию вы просто не сможете.

Важно помнить: действие ПЦР-теста в России составляет 48 часа.

По сообщению ряда российских СМИ, 1 февраля 2022 года в России вступит в силу правительственный закон об обязательной проверке QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или недавно перенесенного COVID-19.

Наличие QR-кода будет распространяться на пассажиров всех авиакомпаний, как российских, так и иностранных.

До 1 февраля 2022 года, помимо QR-кода, можно использовать и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус для авиаперелета.

Предполагается, что QR-коды будут обязательными в России до 1 июня 2022 года, когда планируется достичь коллективный иммунитет в 80%, об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения