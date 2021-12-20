экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Фергане худеющие чиновники и горожане получат почти по $50 за каждый потерянный килограмм

CentralAsia (UZ) -  В Фергане худеющие чиновники и жители смогут получать около $50 за каждый потерянный килограмм. Об этом сообщил в ходе заседания глава области Хайрулло Бозоров, передает УзА.

«Необходимо вовлекать население в масштабные культурные и спортивные мероприятия, обучать его здоровому образу жизни и здоровому питанию», - сказал глава Ферганской области Хайрулло Бозоров.

По словам чиновника, местные власти разработали новую процедуру формирования здорового образа жизни. «Это опыт Ферганы, и его можно применить по всей стране. Если чиновник потеряет 1 килограмм, он получит 500 тысяч сумов ($46) за каждый потерянный килограмм. То есть, похудев на 5 килограммов, вы получите 2,5 миллиона сумов ($230). Для этого надо зайти в местную поликлинику и зарегистрироваться. Измерять свой вес периодически. Это правило касается и обычных людей. Они получают такую ​​же сумму», - отметил глава области.

Бозоров добавил, что в области наряду с другими видами спорта большое большое внимание уделяется развитию футбола. И в следующем году будет создано 50 футбольных клубов.

print
  • Британские эксперты назвали «необычный» симптом при заражении «омикроном»
  • В Монголии более 26% населения получили бустерную прививку
  • В Узбекистане в результате взрыва газа в столовой пострадали 10 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com