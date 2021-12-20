В Фергане худеющие чиновники и горожане получат почти по $50 за каждый потерянный килограмм

CentralAsia (UZ) - В Фергане худеющие чиновники и жители смогут получать около $50 за каждый потерянный килограмм. Об этом сообщил в ходе заседания глава области Хайрулло Бозоров, передает УзА.

«Необходимо вовлекать население в масштабные культурные и спортивные мероприятия, обучать его здоровому образу жизни и здоровому питанию», - сказал глава Ферганской области Хайрулло Бозоров.

По словам чиновника, местные власти разработали новую процедуру формирования здорового образа жизни. «Это опыт Ферганы, и его можно применить по всей стране. Если чиновник потеряет 1 килограмм, он получит 500 тысяч сумов ($46) за каждый потерянный килограмм. То есть, похудев на 5 килограммов, вы получите 2,5 миллиона сумов ($230). Для этого надо зайти в местную поликлинику и зарегистрироваться. Измерять свой вес периодически. Это правило касается и обычных людей. Они получают такую ​​же сумму», - отметил глава области.

Бозоров добавил, что в области наряду с другими видами спорта большое большое внимание уделяется развитию футбола. И в следующем году будет создано 50 футбольных клубов.