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В ряде регионов Узбекистана ожидаются пыльные бури и мгла

CentralAsia (UZ) -  Центр гидрометеорологической службы Узбекистана опубликовал экстренную информацию о возможных пыльных бурях и мгле, которые пройдут на этой неделе.

Как сообщается, 21 декабря текущего года в связи с ожидаемыми сильными ветрами по территории Узбекистана, а также с ожидаемыми пыльными бурями по сопредельной территории Республики Туркменистана, по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям и пустынной зоне республики возможна пыльная буря и пыльная мгла.

Ранее сообщалось, что 21-22 декабря текущего года на территорию Узбекистана через Каспийское море ожидается вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы с районов Кавказа.

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