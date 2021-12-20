В ряде регионов Узбекистана ожидаются пыльные бури и мгла

CentralAsia (UZ) - Центр гидрометеорологической службы Узбекистана опубликовал экстренную информацию о возможных пыльных бурях и мгле, которые пройдут на этой неделе.

Как сообщается, 21 декабря текущего года в связи с ожидаемыми сильными ветрами по территории Узбекистана, а также с ожидаемыми пыльными бурями по сопредельной территории Республики Туркменистана, по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям и пустынной зоне республики возможна пыльная буря и пыльная мгла.

Ранее сообщалось, что 21-22 декабря текущего года на территорию Узбекистана через Каспийское море ожидается вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы с районов Кавказа.