Для открытия кафе, ресторана или отеля лицензии не потребуются, - мэр Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - «18 664 предприятия и организации, занимающиеся торговлей, производством и оказанием услуг, подают в среднем 7-12 документов в год. Стоимость для этих канцелярских принадлежностей оценивается в 191 миллион тугриков ($ 68 тыс.) в год. Изначально было упрощено 74 вида деятельности бюрократии», - сказал мэр Улан-Батора и губернатор столицы Д.Сумъяабазар.
В будущем, если это не будет связано с социальными, экономическими вопросами и вопросами безопасности, не нужно будет получать лицензию, и закон о разрешениях будет обсуждаться в парламенте.
Сферы деятельности, по которым в будущем лицензия не потребуется:
- Оптовый центр
- Складской магазин
- Торговый центр.
- Рынок (стройматериалы, дерево, автотехника и др.)
- Универмаг
- Гипермаркет.
- Супермаркет.
- Выставочный зал.
- Outlet.
- Бутик.
- Мини-маркет.
- Продуктовый магазин.
- Удобный сетевой магазин.
- Специализированный магазин товаров.
15.Киоски
- Пункт быстрого обслуживания или киоск
- Сезонная временная торговля тенью.
- Пункт приема вторичного сырья
- Ресторан
- Бар, дискотека, бильярд, караоке и др.
- Кафетерии.
- Столовая (общественная и корпоративная).
- Фастфуд и сетевые рестораны
24.Кофейня
- Мобильная точка быстрого питания.
- Парикмахер
- Косметика.
- Педикюр и маникюр.
- Ателье по ремонту и пошиву одежды.
- Ремонт и реставрация обуви.
- Заказ, ремонт и реставрация мебели бытовой мебели.
- Ремонт бытовой электронной техники.
- Ювелирная мастерская.
- Ремонт и реставрация сумок.
- Ремонт и изготовление оправы очков.
- Ремонт дверных замков и ключей.
- Ремонт и реставрация часов (часовые мастерские).
- Химчистка и прачечная.
- Фото и видео услуги.
- Клининговые услуги.
- Услуги переезда с муверами.
- Услуги по аренде товаров.
- Отель
- Мотель
- Туристический лагерь.
- Курорт
- Хостель
- Общественная баня.
- Сауна
- Бассейн.
- Фитнес-центр, фитнес, спинниг, аэробика, йога, танцы и т. Д.
- Центр релаксации и массаж.
- Общественные туалеты.
- Авторемонт.
- Ремонт шин.
- Автомойка.
- Мастерская для обшивки салона авто.
- Продажа расходных материалов, таких как автозапчасти, смазочные материалы и другие аккумуляторы, украшения и шины.
- Парковка.
- Электронные услуги.
- Детские приюты.
- Услуги общага.
- Выдача новой гостиничной лицензии.
- Продление гостиничной лицензии.
- Выдача новой лицензии мотеля.
- Продлить лицензию на управление мотеля.
- Продлить лицензию на работу туристического лагеря или курорта.
- Для получения нового разрешения на управление культурой, музыкой, кино, танцами, драматическим искусством, модой, ведущим, актером, сценическими выступлениями, публичными выступлениями, рисованием, фотографией, различной вышивкой, макияжем, макияжем, учебным центром и стрейч.
- Выдача и продление новых лицензий на показ экранных и видеофильмов.
- Получить и продлить новую лицензию на управление стриптиз-клубом.
- Продлить новой лицензии на использование игровых автоматов для игры в бильярд, боулинг и экранного гольфа.
- ППолучить и продлить нового разрешения на работу диско-клуба.
- Получить и продлить новой караоке-лицензии.
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