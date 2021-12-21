Для открытия кафе, ресторана или отеля лицензии не потребуются, - мэр Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - «18 664 предприятия и организации, занимающиеся торговлей, производством и оказанием услуг, подают в среднем 7-12 документов в год. Стоимость для этих канцелярских принадлежностей оценивается в 191 миллион тугриков ($ 68 тыс.) в год. Изначально было упрощено 74 вида деятельности бюрократии», - сказал мэр Улан-Батора и губернатор столицы Д.Сумъяабазар.

В будущем, если это не будет связано с социальными, экономическими вопросами и вопросами безопасности, не нужно будет получать лицензию, и закон о разрешениях будет обсуждаться в парламенте.

Сферы деятельности, по которым в будущем лицензия не потребуется:

Оптовый центр Складской магазин Торговый центр. Рынок (стройматериалы, дерево, автотехника и др.) Универмаг Гипермаркет. Супермаркет. Выставочный зал. Outlet. Бутик. Мини-маркет. Продуктовый магазин. Удобный сетевой магазин. Специализированный магазин товаров.

15.Киоски

Пункт быстрого обслуживания или киоск Сезонная временная торговля тенью. Пункт приема вторичного сырья Ресторан Бар, дискотека, бильярд, караоке и др. Кафетерии. Столовая (общественная и корпоративная). Фастфуд и сетевые рестораны

24.Кофейня

Мобильная точка быстрого питания. Парикмахер Косметика. Педикюр и маникюр. Ателье по ремонту и пошиву одежды. Ремонт и реставрация обуви. Заказ, ремонт и реставрация мебели бытовой мебели. Ремонт бытовой электронной техники. Ювелирная мастерская. Ремонт и реставрация сумок. Ремонт и изготовление оправы очков. Ремонт дверных замков и ключей. Ремонт и реставрация часов (часовые мастерские). Химчистка и прачечная. Фото и видео услуги. Клининговые услуги. Услуги переезда с муверами. Услуги по аренде товаров. Отель Мотель Туристический лагерь. ​​Курорт Хостель Общественная баня. Сауна Бассейн. Фитнес-центр, фитнес, спинниг, аэробика, йога, танцы и т. Д. Центр релаксации и массаж. Общественные туалеты. Авторемонт. Ремонт шин. Автомойка. Мастерская для обшивки салона авто. Продажа расходных материалов, таких как автозапчасти, смазочные материалы и другие аккумуляторы, украшения и шины. Парковка. Электронные услуги. Детские приюты. Услуги общага. Выдача новой гостиничной лицензии. Продление гостиничной лицензии. Выдача новой лицензии мотеля. Продлить лицензию на управление мотеля. Продлить лицензию на работу туристического лагеря или курорта. Для получения нового разрешения на управление культурой, музыкой, кино, танцами, драматическим искусством, модой, ведущим, актером, сценическими выступлениями, публичными выступлениями, рисованием, фотографией, различной вышивкой, макияжем, макияжем, учебным центром и стрейч. Выдача и продление новых лицензий на показ экранных и видеофильмов. Получить и продлить новую лицензию на управление стриптиз-клубом. Продлить новой лицензии на использование игровых автоматов для игры в бильярд, боулинг и экранного гольфа. ППолучить и продлить нового разрешения на работу диско-клуба. Получить и продлить новой караоке-лицензии.

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