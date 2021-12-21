95 статей Закона о COVID-19 Монголии изменены из-за отсутствия исследований

CentralAsia (MNG) - Прошло почти два года с тех пор, как Монголия приняла и реализовала Закон о предотвращении, борьбе и сокращении социальных и экономических последствий COVID-19 (известный как Закон о COVID-19). Следующее интервью проводится с Б. Наранцэцэг, генеральным директором и поверенным компании Fidelitas Partners LLP, которая изучила и оценила Закон о COVID-19. Эта фирма предоставляет консультации ИТ-компаниям и проводит юридические исследования.

-Не могли бы вы предоставить информацию об исполнении Закона о законодательстве Монголии и результатах оценки Закона о COVID-19?

-Мы подняли вопрос о том, что Монголия, возможно, нарушила Закон о законодательстве, приняв закон, которому необходимо следовать в условиях пандемии. Принятие законопроектов с нарушением соответствующего законодательства является основанием для нарушения прав человека. Поэтому мы изучили этот закон в определенной степени, чтобы оценить нарушения прав человека, вызванные неисполнением Закона о законодательстве.

Принятие любого законодательства должно соответствовать Закону о законодательстве. Следует также следовать руководящим указаниям правительства по принятию законодательства. Предварительные исследования проводятся в соответствии с утвержденной методикой разработки закона. До принятия Закона о COVID-19 подробных расчетов не производилось. В соответствии со статьей 12.1 Закона о законодательстве не использовались шесть процессов принятия законопроектов, таких как разработка законодательства, прогнозирование потребностей и требований, оценка воздействия и оценка затрат на реализацию. Однако тогда в список подлежащих утверждению законопроектов был добавлен законопроект, устраняющий условия, указанные в статье 6.4 Закона о мобилизации и Законе о защите от стихийных бедствий. В частности, за 20 дней до вступления в силу Закона о COVID-19 такая поправка была внесена в Закон о законодательстве. В связи с этим во время пандемии законы, регулирующие социально-экономические отношения, и некоторые постановления парламента принимались без исследования. Был сделан вывод, что закон не соответствует принципу исследования.

-COVID-19 — глобальная проблема. Следовательно, каждая страна должна была регулировать социально-экономические отношения, вызванные пандемией, законом. Вы изучали подобные законы других стран?

-Порядок и сроки разработки, обсуждения и утверждения законов различаются от страны к стране, но они приняли общие меры, такие как упрощение изучения законопроектов и ускорение процесса обсуждения. В Германии, например, федеральному правительству, Bundesregierung, понадобилась 21 неделя или больше, чтобы инициировать и разработать законопроект о пандемиях, но он был принят всего за три дня. Мы заметили, что страны тратили меньше времени, чем обычно, на разработку и обсуждение новых антипандемических мер. Однако ни одна страна, подобная нашей, не изменила свою методологию и не приняла ее без каких-либо расчетов и исследований. Другие страны провели необходимое наблюдение и разработали закон в соответствии с соответствующей методологией. Они провели исследование законопроектов согласно действующему законодательству и методологии. Это существенно влияет на предотвращение нарушений прав человека и недопонимания, а также на достижение основной цели регулирования общественных отношений.

-Два исследования также были проведены в области защиты общественных интересов. Не могли бы вы рассказать мне об этом поподробнее?

-В условиях пандемии многие граждане и предприятия сделали пожертвования Министерству здравоохранения, Государственному управлению по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС), Комиссии по чрезвычайным ситуациям Улан-Батора (КЧСУ) и Национальному исследовательскому центру инфекционных заболеваний (НИЦИЗ). Поскольку они являются государственными учреждениями, пожертвования от населения принимаются как часть государственного бюджета. Поэтому об их расходах следует сообщать через прозрачный счет. Однако мы заметили, что эти организации отчитывались только о денежных пожертвованиях и не отчитывались о каких-либо неденежных пожертвованиях. Поэтому был запущен проект по повышению прозрачности и подотчетности государственных органов путем обеспечения права на получение информации. На сегодняшний день мы подали жалобу в Государственный контроль Монголии и получили ответ. В частности, в соответствии с нашей жалобой, офис проверил счета и расходы по прозрачным счетом Министерства здравоохранения, ГУЧС, НИЦИЗ и КЧСУ выявил определенные нарушения. Аудиторское бюро также представило свой отчет. Министерство здравоохранения не сообщило о 17,5 процентах общих денежных пожертвований, 2,2 процентах расходов на пожертвования, 11,2 процентах материальных (неденежных) пожертвований и 90,9 процентах их расходов.

Кроме того, для мониторинга решения ГУЧС реализуется проект компенсации ущерба, причиненного гражданам незаконными административными решениями в условиях пандемии. Наша страна изначально изолировала людей из-за границы, у которых в течение 21 дня даже не было признаков коронавирусной инфекции. Выяснилось, что данное решение не было рассмотрено Министерством юстиции и внутренних дел и не зарегистрировано в едином реестре государственных нормативных актов. Поэтому жалоба была подана в Национальную комиссию по правам человека (НКПЧ).

28 сентября комиссия направила вице-премьер-министру С.Амарсайхану официальный запрос для разрешения нашей жалобы. ГУЧС и соответствующие организации нарушили права граждан недействительным решением. Мы попросили их возместить ущерб, но на сегодняшний день они не выполнили свои обязательства.

В Министерстве юстиции и внутренних дел сообщили, что с 26 марта по 9 декабря 2020 года шесть временных постановлений и приказов, использованных для изоляции более 24 тысяч человек в 40 отелях, были незарегистрированными и юридически недействительными. НКПЧ упомянула об этом в своем официальном запросе.

Я глубоко опечалена тем, что так много гражданских прав было нарушено недействительными решениями и что соответствующие организации не приняли требования и вместо этого ответили: «Невозможно реализовать это из-за множества проблем. Обратиться в суд." В принципе, юристы увидели и доказали недостатки, и НКПЧ их подтвердила, но ГУЧС продолжало игнорировать их. Переоформлен порядок 10-дневной изоляции людей из-за границы. Это лишь одно из многих ошибочных решений, принятых ГУЧС, Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки в отношении мер, которые необходимо принять во время пандемии.

-С момента вступления в силу в Закон о COVID-19 несколько раз вносились поправки. Сколько именно статей и положений было изменено?

-За полтора года с момента вступления в силу в закон четыре раза вносились поправки. Всего было повторно обсуждено 95 статей, разделов и положений по дублированию подсчета. Помимо технических изменений, в закон добавлено 46 статей, разделов и положений. К сожалению, важные положения были добавлены намного позже.

-Есть ли еще случаи, когда в закон вносились столько раз поправки за такой короткий промежуток времени?

-9 апреля 2020 года был принят Закон об освобождении от взносов на социальное страхование, а 15 дней спустя в Закон об архивах были внесены изменения. В эти законы, которые были приняты одновременно с Законом о COVID-19, еще не были внесены поправки. Я думаю, это потому, что они были разработаны, исследованы, обсуждены и утверждены в соответствии с законом. Парламент не должен одобрять несовершенный закон, в который может потребоваться несколько поправок за короткий период времени. Это показывает, что Закон о COVID-19 вообще не изучался и не анализировался.

-Неужели они допустили такую ошибку, потому что она была одобрена в короткие сроки из-за форс-мажорных обстоятельств? Или они с самого начала сочиняли этот закон небрежно? Что вы думаете?

-Это правда, что коронавирус возник внезапно, поэтому нужно было быстро на него отреагировать. Однако государственные учреждения должны действовать в соответствии с законом. Если определенные полномочия предусмотрены законом, при их осуществлении должны соблюдаться установленные законом процедуры. События этого времени ясно показали, что работать нелегально — неправильно, что права человека нарушаются.

Есть три причины, по которым закон проблематичен. Во-первых, поправка к Закону о законодательстве нарушила основной принцип, согласно которому она должна основываться на исследованиях. Во-вторых, право принятия нормативных актов было предоставлено Минздраву и Минобрнауки с нарушением закона. В-третьих, временный комитет, отвечающий за мониторинг выполнения Закона о COVID-19, очень неадекватен. Имел место ряд нарушений прав человека, связанных с исполнением закона. Однако комитет не полностью выполнил свои юридические обязательства и не контролировал их выполнение. Члены этого комитета должны контролировать, изучать и сообщать о выполнении закона. Они должны открыто обсуждать это каждый месяц.

-Существуют ли какие-либо статьи или положения, серьезно нарушающие права человека или другие законы?

-Мы считаем, что нарушения прав человека больше связаны с исполнением закона, чем с его положениями. В частности, граждане лишились жизни, здоровья и безопасности в результате непоследовательных решений административных органов и должностных лиц. Хотя пункт 2 статьи 11.1 Закона о COVID-19 гласит, что решения, принимаемые уполномоченными органами и должностными лицами, не должны ущемлять право на жизнь, соответствующие положения Конституции были нарушены. Закон предусматривает соблюдение принципа минимальных ограничений прав человека в период пандемии, но он не был реализован. Поэтому юристам и правозащитным организациям необходимо следить за исполнением этого закона, а также детально изучать и раскрывать нарушения прав человека.

Из многих случаев наша фирма выбрала только два и защищает общественные интересы. Целью защиты общественных интересов является не только разоблачение и выявление нарушений прав человека, которые люди не замечают, но также повышение осведомленности о возможности защиты этих прав и распространение знаний и информации о правах человека.

источник: газета The UBposts

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