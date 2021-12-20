Стоимость золотовалютных резервов Узбекистана снизилась на $1,2 млрд

CentralAsia (UZ) - Официальные резервные активы Узбекистана на 1 декабря составили $34,75 млрд, следует из данных Центробанка. По сравнению с ноябрём они уменьшились более чем на $460 млн.

Стоимость золота в резерве за месяц упала сразу на $1,2 млрд — сейчас золотой запас оценивается в $20,44 млрд. На 20 декабря золото стоит около $1800 за унцию.

При этом тоннаж золотого запаса сократился, что указывает на возобновление продаж драгметалла за рубеж — до этого ЦБ продавал золото только в мае-июне. На 1 декабря Узбекистан располагает 11,4 млн тройских унций золота, или 354,58 тонн. Это почти на 22 тонны меньше, чем месяц назад.

В то же время объём иностранной валюты в резервах увеличился на $788 млн — за его счёт удалось частично компенсировать сокращение резерва. Сумма доступной иностранной валюты равна $13,19 млрд.

Нынешних резервов хватит на финансирование более 20 месяцев импорта. Это намного больше уровня в 3 месяца, рекомендованного международными организациями для развивающихся стран.

Резервы, помимо прочего, считаются «подушкой безопасности» страны — они нужны как буфер на случай неблагоприятных внешних шоков, и достаточность резервов напрямую зависит от характера этих шоков.