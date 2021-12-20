Диалог женщин стран Центральной Азии состоится 21 декабря в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - В столице Узбекистана 21 декабря состоится ежегодное заседании Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии. В нем примет участие и делегация Кыргызстана во главе с исполняющей обязанности заместителя торага Жогорку Кенеша Аиды Касымалиевой, сообщает ИА «Дунё».

В рамках мероприятия будут в очном формате подведены итоги председательства Узбекистана в Диалоге, обсуждены роли региональных объединений женщин-лидеров в расширении участия и лидерства женщин, рассмотрены перспективы развития Диалога, организации его деятельности в 2022 году.

На предстоящем заседании будет определено также государство, которое будет председательствовать в 2022 году в Диалоге женщин-лидеров стран Центральной Азии.

Новая платформа взаимодействия была создана в декабре 2020 года по инициативе узбекской стороны и при поддержке Программы развития ООН и Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Узбекистан был первым председателем формата в 2021 году.