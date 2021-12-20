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В 2022 году в Ташкенте пройдет Чемпионат Азии по каратэ

CentralAsia (UZ) -  В 2022 году в Ташкенте пройдет Чемпионат Азии по каратэ для всех возрастных категорий. Вопрос определения страны-хозяйки следующего континентального первенства рассматривался экспертной комиссией во время проведения чемпионата в Алматы.

Обсуждение этого вопроса проходило при участии президента Всемирной федерации каратэ Антонио Эспиноза, а также первого вице-президента Азиатской федерации каратэ Алама Муллаева.

Отмечается, что другие кандидаты на проведение ЧА не смогли принять соревнования из-за эпидемиологической ситуации в своих государствах.

Согласно первоначальному плану, континентальное первенство должно предшествовать Азиатским играм.

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