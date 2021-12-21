Фоторепортаж: Состоялась выставка кооперативов «Made in Mongolia 2021»

CentralAsia (MNG) - В этом году исполняется 100 лет развитию кооперативов в Монголии. В ознаменование юбилея Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Агентство малых и средних предприятий и Национальная кооперативная ассоциация Монголии организовали выставку «Made in Mongolia 2021» для поддержки кооперативов и малых и средних предприятий.

На мероприятии в общей сложности около 140 частных лиц и компаний и около 30 кооперативов продвигали и продавали свою продукцию населению. За три дня выставки экспоненты сделали продажи на сумму 120 миллионов тугриков ($ 42,1 тыс.).

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