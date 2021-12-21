В Монголии отсрочка погашения ипотеки может быть продлена согласно закону о COVID-19

CentralAsia (MNG) - Фракция Монгольской народной партии (МНП) в парламенте поддержала продление действия закона о COVID-19 на шесть месяцев, до 1 июля следующего года.

Лидер фракции МНП Д.Тогтохсурэн заявил, что продление действия закона может отсрочить и продлить погашение ипотечных кредитов. Он также сказал: «Правительство приняло решение оплачивать услуги по электричеству, отоплению, водоснабжению и канализации, а также за уборку мусора для населения и некоторых предприятий и организаций. ГОК Эрдэнэт оплатила электроэнергию и отопление в рамках своей социальной ответственности. Поэтому этот вопрос не входит в госбюджет. Физические лица и предприятия будут платить с 1 января следующего года».

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