В Казахстане ожидаются метели, морозы до 23 градусов, - синоптики

CentralAsia (KZ) - Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды по Казахстану на 21-23 декабря.

Согласно прогнозу, в этот период на Казахстан будет оказывать свое влияние северо-западный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге преимущественно в виде дождя. По республике ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер 15-25 метров в секунду, в северной половине - с метелью.

«Ближе к 23 декабря с выходом антициклона из районов Черного моря ожидается понижение температуры воздуха: на западе ночью до 8…23 мороза, днем до 5…15 мороза, на севере, востоке и в центре ночью до 5 …15 мороза, днем до 0…8 мороза, в южной и юго-восточной половине ночью до 5 мороза…5 тепла, днем до 0…10 тепла», - говорится в сообщении.

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