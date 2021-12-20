Британские ученые заявили, что «Омикрон» размножается в легких медленнее других штаммов COVID

CentralAsia (CA) - Ученые Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний в Великобритании выяснили, что новый штамм коронавируса «омикрон» размножается в легких медленнее других, сообщает Sky News.

Эксперты исследования пришли к выводу, что мутации в белке варианта вируса помогают ему гораздо успешнее обходить антитела, однако также означают, что «омикрон» реплицируется в легких менее эффективно, что позволяет заболеванию протекать в более легкой форме.

«Эти наблюдения показывают, что «омикрон» приобрел свойства уклонения от иммунитета, в то время как его свойства, связанные с репликацией и патогенностью, ухудшились», - говорится в аннотации к исследованию.

Руководитель исследования, член Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям и профессор клинической микробиологии в Кембридже Рави Гупта, призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, несмотря на кажущиеся положительные результаты, поскольку «омикрон» успешнее других штаммов «уклоняется» от иммунитета.

«В целом эта работа позволяет предположить, что «омикрон» действительно стал более иммунноуклоняемым, но свойства, связанные с прогрессированием заболевания, могут быть в некоторой степени ослаблены. Тем не менее значительный рост «омикрона» представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения», - говорится в сообщении.

24 ноября ученые выявили новый штамм коронавируса в южной части Африки - ЮАР и Ботсване. Ему присвоили греческую букву «омикрон». Отмечается, что он может быть опаснее любых других разновидностей COVID-19, включая «дельту». Новый штамм содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

26 ноября новый штамм коронавируса «омикрон» впервые обнаружили в Израиле у человека, вернувшегося из африканской страны Малави. Заразившийся был полностью вакцинирован.

В ВОЗ заявили, что на изучение нового штамма коронавируса уйдут недели. Но уже сейчас эксперты предполагают, что «омикрон» может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться. Между тем, по данным специалистов, существующие ПЦР-тесты способны распознавать этот штамм. Однако они считают, что «омикрон» может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола.

Ранее сообщалось, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения коронавирусом.