Из России вышлют двух немецких дипломатов

CentralAsia (CA) - Двух немецких дипломатов объявили персонами нон грата, сообщается на сайте МИД России. На такой шаг Москва пошла после вынесения в Берлине приговора россиянину по делу об убийстве гражданина Грузии в августе 2019 года, в причастности к которому ФРГ подозревает российские власти. За решением немецкого суда последовала высылка двух российских дипломатов.

В понедельник, 20 декабря, посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр был вызван в МИД. Немецкому дипломату «был заявлен решительный протест» из-за решения властей Германии выслать двух российских дипломатических сотрудников и приговора россиянину. В МИД России подчеркнули, что приговор был «абсолютно несправедливым, необъективным».

«Было указано, что российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа», — заявили в МИД.

Российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые «потенциальные конфронтационные выпады Берлина» в будущем, добавили в ведомстве.

В МИД Германии в ответ заявили, что зеркальная высылка дипломатов необоснованна. «Этот шаг не стал сюрпризом, но, с точки зрения федерального правительства, является совершенно необоснованным», — пояснили в ведомстве, подчеркнув, что изначально действия немецкой стороны, выславшей двух российских дипломатов, были ответом на решение берлинского суда.

Суд в Берлине 15 декабря приговорил к пожизненному заключению 56-летнего россиянина за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Судья пришел к выводу, что убийство было совершено по приказу российских госструктур, а киллер был связан с ФСБ. Ранее сообщалось, что Хангошвили был полевым командиром в Чечне и участвовал в нападениях на российских солдат. Президент Владимир Путин называл его также участником боевых действий и «сепаратистом».

В тот же день ФРГ объявила о высылке двух сотрудников российского посольства. Глава МИД Германии Анналена Бербок утверждала, что убийство Хангошвили было «серьезным нарушением законов Германии и ее суверенитета».