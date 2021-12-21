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Улан-Батор станет более независимым
// Ganbold Jantsan

CentralAsia (MNG) -  В соответствии с поправкой к Конституции Монголии, 7 июля Великий Государственный Хурал (парламент) утвердил Закон о правовом статусе столицы. Закон предусматривает право граждан жить и работать в здоровой, безопасной и мирной среде, а также право столицы на управление своими собственными правилами и на независимый статус.

Юридическая поправка также дает возможность децентрализации, создания новых жилых районов вдоль аэропорта Чингисхана в долине Хөшигтийн Хөндий и развития городов-спутников, таких как Аэросити и Майдар-сити.

Закон обеспечивает важную правовую основу для децентрализации Улан-Батора, создания городов-спутников и финансовой независимости.

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