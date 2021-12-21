В США зафиксировали первую смерть от «омикрон»-штамма

CentralAsia (CA) - В США зафиксировали первый летальный исход от заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает ABC News.

По сведениям телеканала, умершим оказался мужчина в возрасте около 50 лет из округа Харрис в штате Техас.

Представители местных органов здравоохранения заявили, что жертвой был мужчина, который не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, штамм «омикрон» стал доминирующим в стране. Согласно собранным за прошедшую неделю данным, он был выявлен у более чем 73% зараженных. При этом в некоторых регионах США, в том числе на юго-востоке и северо-западе страны, доля заразившихся омикрон-штаммом превышает 90%.

По оценкам американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в США достигло уже 51 млн, из этого числа 807,5 тыс. человек скончались. За последние четыре недели коронавирусом заразились свыше 3 млн человек, умерли более 34,3 тыс. США продолжают занимать первое место в мире по показателям смертности и заболеваемости.