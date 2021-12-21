На Новый год в Узбекистане будут отдыхать 5 дней

- Узбекистан, общество
- 9:47, 21 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиеев подписал указ, устанавливающий дополнительные выходные дни в 2022 году. Согласно этому документу, жителей страны ожидают новогодние каникулы до 4 января.
Для всех сотрудников, независимо от типа рабочей недели, выходными днями установлены: 3 января — понедельник, 22 марта — вторник, 23 марта — среда, 11 июля — понедельник, 2 сентября – пятница, говорится в сообщении хокимията Ташкентской области.
Сотрудники с шестидневной рабочей неделей получат выходные 4 января – во вторник, 4 мая – в среду, 5 мая – в четверг, 12 июля – во вторник, 3 сентября – в субботу и 31 декабря – в субботу.
Выходные дни сотрудников с пятидневной рабочей неделей будут перенесены:
8 января — суббота переносится на 4 января — вторник;
7 мая — суббота переносится на 4 мая — среду;
14 мая — суббота переносится на 5 мая — четверг;
16 июля — суббота переносится на 12 июля — вторник.