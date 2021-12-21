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За сутки в Монголии выявлено 240 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 240 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 388 тыс. 544.

Из новых случаев 169 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 67 были выявлены в регионах страны, и 4 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 742 пациента находятся в легком, 1 тыс. 109 — в тяжелом, 288 — в критическом и 33 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончались 2 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 974.

Коронавирус в Монголии
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