В Узбекистане объявят тендеры на строительство солнечных и ветряных электростанций

CentralAsia (UZ) - В ближайшее время Узбекистан объявит тендеры на строительство нескольких солнечных и ветряных электростанций, сообщают СМИ со ссылкой на данные Минэнерго РУз.

"В ближайшее время будет объявлен тендер на строительство солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 400 МВт в Кашкадарьинской и Ферганской областях. Тендер будет проведен при консультационной поддержке Азиатского банка развития в рамках реализации проекта ADB SOLAR-2", – рассказал первый заместитель министра энергетики Азим Ахмедхаджаев на встрече с главами дипломатических представительств Узбекистана в зарубежных странах.

На сегодняшний день, добавил Ахмедхаджаев, со стороны технических консультантов АБР ведутся изыскательные работы по подходящим площадкам и подготавливаются проектные документы для объявления тендера.

По его словам, в 2022 году при консультационной поддержке Европейского банка реконструкции и развития в рамках реализации проекта Karatau wind-2 Министерство энергетики планирует объявить тендер на строительство ветряной электростанции мощностью 200 МВт в Каракалпакстане. Сейчас подготавливаются проектные документы для объявления тендера, консультантами банка ведутся работы по измерению потенциала ветра на подходящей площадке.

Тендеры будут состоять из двух этапов: запроса на квалификацию (RfQ) заинтересованных потенциальных инвесторов и подачи конкурсных (ценовых) предложений (RfP) участниками.

"Примером проведения такого тендера в настоящее время является проект строительства солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 500 МВт в Бухарской, Наманганской и Хорезмской областях. Его первый этап (RfQ) был проведен с 31 августа по 30 ноября 2021 года. В настоящее время ведется оценка документации 15 компаний, которые подали документы на квалификацию. После подведения итогов, успешно прошедшие RfQ участники допускаются во второй этап, где будут оцениваться их ценовые предложения. Этот тендер проводится Минэнерго при консультационной поддержке Международной финансовой корпорации в рамках реализации проекта Scaling Solar 3", – отметил Ахмедхаджаев.