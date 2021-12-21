Омикрон-штамм коронавируса за неделю стал преобладающим в США

CentralAsia (CA) - 73,2% заражений коронавирусом в США за период с 12 по 18 декабря пришлось на омикрон-штамм. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Эта доля выросла по сравнению с показателем предшествующей недели более чем на 60 п.п.: в период с 4 по 11 декабря на «омикрон» приходилось 12,6% случаев.

Предоставленные CDC данные основываются на результатах секвенирования генов, сведения за последние две недели включают в себя прогнозы аналитической модели Nowcast. По последним данным, на заражения дельта-штаммом на минувшей неделе пришлось 26,6% случаев, на другие варианты — 0,1%.

По оценкам американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в США достигло 51 млн, из этого числа 807,5 тыс. человек скончались. За последние четыре недели коронавирусом заразились свыше 3 млн человек, умерли более 34,3 тыс. США продолжают занимать первое место в мире по показателям смертности и заболеваемости.

Ранее кабинет министров Израиля добавил США и еще девять стран в список государств, куда с 22 декабря будет запрещено направляться гражданам страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения, темпы распространения омикрон-штамма выше, чем у других вариантов COVID-19.