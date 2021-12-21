Каждому гражданину Монголии старше 16 лет будет предоставлена электронная подпись на его ID-карте

CentralAsia (MNG) - Депутат парламента Н.Учрал проинформировал с законами, принятыми в рамках электронного перехода.

«Правительство Монголии представило и одобрило в парламент законы об общественной информации, защите личных данных, электронных подписях, кибербезопасности и услугах виртуальной собственности.

Согласно Закону об общественной информации, 67 наборов информации раскрываются общественности. Он также определяет, какие типы информации могут быть включены в ограниченную и закрытую информацию. С принятием Закона об общественной информации обслуживание на бумажных носителях постепенно прекращается.

Однако, Закон о защите личной информации уточняет местонахождение аудио- и видеозаписывающих устройств, устанавливает процедуры размещения устройств и обеспечивает их соблюдение.

В прошлом люди сами защищали свою личную информацию, но в соответствии с этим законом, если они собирают, используют и обрабатывают информацию, они становятся ответственными за информацию и информационную безопасность. Журналисты и граждане жаловались, что любая информация держится в секрете, отмечая ее как конфиденциальную. Однако реализация этого закона раскрывает 67 видов информации, которые хранились в секрете.

Закон об электронных подписях стал важным решением для быстрого развития государственных услуг в системе E-Mongolia. Раньше использовались электронные подписи, но сервисом воспользовались только более 30 000 человек. Этого не достаточно. Теперь каждый гражданин, достигший 16-летнего возраста, будет иметь электронную подпись на своей ID-карте.

Если этот закон будет реализован должным образом, очень важно уменьшить загруженность дорог в Улан-Баторе сегодня. Более 600 государственных услуг могут быть подписаны цифровой подписью с домашних и мобильных телефонов», - сказал он.

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